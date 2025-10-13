Оба осужденных были взяты под стражу немедленно — прямо в зале суда.

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор по резонансному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении двух бывших заведующих кафедрами Владимирского государственного университета (ВлГУ) им. Столетовых. Сергей Аракелян и Валентин Морозов признаны виновными в хищении 11 миллионов рублей бюджетных средств.Суд , что бывшие должностные лица совершили мошенничество, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела были возбуждены при координирующей роли прокуратуры области и оперативном сопровождении регионального УФСБ.В ходе следствия выяснилось, что должностные лица университета разработали схему хищения, связанную с выполнением научно-технических работ. Они подготовили документы о необходимости закупки оборудования и программного обеспечения для создания лазерного комплекса и технологии упрочнения деталей.При этом часть указанных работ уже была ранее принята университетом и оплачена.Несмотря на это, университет заключил четыре договора на проведение работ, а затем подписал документы об их приемке. На основании этих документов коммерческой организации-подрядчику были перечислены бюджетные средства на общую сумму 11 миллионов рублей.Осужденные до последнего отрицали свою вину, настаивая на непричастности. Однако, как сообщает прокуратура, государственный обвинитель представил суду «исчерпывающие доказательства виновности».Приговором суда Сергею Аракеляну и Валентину Морозову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев каждому с отбыванием в колонии общего режима.Оба осужденных были взяты под стражу немедленно — прямо в зале суда.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.