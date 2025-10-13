Детская музыкальная школа имени И.И. Лукашова в посёлке Боголюбово Суздальского района выпускает талантливых музыкантов более 60 лет. Образовательная организация нуждалась в обновлении

Детская музыкальная школа имени И.И. Лукашова в посёлке Боголюбово Суздальского района выпускает талантливых музыкантов более 60 лет. Образовательная организация нуждалась в обновлении материально-технической базы. Благодаря участию в региональном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» школа получила современные музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Для обучения детей