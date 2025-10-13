На форум зарегистрировались порядка 3 500 человек из 35 субъектов России и 22 административных делений Индии, а также 206 представителей СМИ.

Первый бизнес-форум TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность, призванный стать ключевой площадкой по межрегиональному и бизнес-взаимодействию между двумя странами, состоялся 8-9 октября 2025 года в Казани, в ИТ-парке имени Башира Рамеева.На форум зарегистрировались порядка 3 500 человек из 35 субъектов России и 22 административных делений Индии, а также 206 представителей СМИ.Среди почетных гостей форума со стороны России – министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, председатель Правления Делового Совета по сотрудничеству с Индией Сергей Черемин, заместитель губернатора Калужской области, руководитель министерства цифрового развития Дмитрий Разумовский и заместитель губернатора Калужской области, руководитель Представительства Правительства Калужской области при Правительстве РФ Владимир Потемкин.Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что республика придает большое значение развитию сотрудничества с Индией в рамках отношений двух государств.Правительства и деловые круги наших стран ведут активную работу по расширению взаимодействия в различных сферах. Мы готовы участвовать в данных процессах на региональном уровне. Наша республика имеет опыт работы с индийскими партнерами. Татарстан посещают делегации из вашей страны, официальные и деловые круги. Представители нашей республики также нередкие гости в Индии – мы знакомимся, изучаем передовой опыт, – подчеркивал лидер республики.Индию представляли Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ Винай Кумар, секретарь Министерства AYUSH Раджеш Кумар Котеча, главный секретарь Департамента трудоустройства, обучения и зарубежной занятости и заместитель председателя Компании по трудоустройству за рубежом штата Телангана Дана Кишор, главный секретарь Департамента финансов правительства Теланганы Сандип Кумар Султания, Мэр города Агра Хемлата Дивакар, Президент Международного форума всех Стран BRICS+ Пурнима Ананд, Президент НО Индийский бизнес альянс Сэмми Котвани и Исполнительный президент Индийской палаты международного бизнеса (ICIB) Манприт Сингх.Все, что производится в России для внутреннего рынка, можно производить на рынок Индии, который в десятки раз больше. Мы ожидаем, что в ближайшие годы прослойка среднего класса в Индии превысит 800 млн человек. И для развития и стимулирования международной торговли наше правительство намерено открывать международные коридоры, где все решения будут в рамках "одного окна", – заявил на полях форума Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ Винай Кумар.Во время форума прошло 15 деловых сессий по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, креативные индустрии, кинопроизводство и медиасфера. Выступили 93 эксперта, представляющих разные сферы бизнеса и области науки.Важной частью форума стала международная выставка Индия и Татарстан: новые подходы в сотрудничестве, демонстрирующая достижения и перспективные направления двустороннего сотрудничества. Экспонентами выставки стали 5 индийских и 11 российских компаний.Форум TIME проходит впервые, но уже принес конкретные результаты. Подписано 19 соглашений, охватывающих самые разные сферы – от образования и медицины до агропромышленного комплекса и предпринимательства, – отмечала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.После насыщенной деловой программы участники форума смогли отдохнуть и погрузиться в мир гармонии благодаря вечерней медитации под руководством Акашдип Сингха в стартап-хабе ИТ-парка.Деловую повестку форума дополнили культурные мероприятия: Дни индийской культуры в Доме дружбы народов Татарстана, выставка диджитал-художника Варуна Десаи, обзорные экскурсии по Казани, выступления творческих коллективов.В дни форума, в период с 8 по 10 октября, в кинотеатре Мир состоялся Фестиваль индийского кино, во время которого были показаны 6 фильмов индийских режиссеров. 9 октября на Центральном стадионе прошел товарищеский матч по крикету Россия – Индия, в котором приняли участие студенческие команды ведущих российских вузов, состоящие из граждан двух стран.Форум наглядно показал заинтересованность как российской, так и индийской стороны в проведении подобных всеобъемлющих мероприятий, которые включают в себя различные направления, и в следующем году будет масштабироваться с переходом на другую площадку.