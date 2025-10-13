Приговор пока не вступил в законную силу.

Петушинский районный суд вынес суровый приговор в отношении жителя Волгоградской области, который приехал во Владимирскую область для незаконного обогащения. Мужчина признан виновным сразу по 41 эпизоду покушения на сбыт наркотиков.Суд установил, что обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом и согласился работать «курьером» в схеме по распространению наркотических средств на территории региона.В обязанности мужчины входила расфасовка крупных партий запрещенных веществ и их дальнейшая раскладка в тайники. Фотографии тайников и их точные координаты он должен был передавать своему сообщнику, в прокуратуре региона.12 сентября 2024 года волгоградец успел сделать более 40 закладок на территории города Покров.Однако довести свой преступный умысел до конца ему не удалось: незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Все запрещенные вещества были изъяты из незаконного оборота.Петушинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).По совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор пока не вступил в законную силу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .