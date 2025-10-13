Суд признал ее виновной в хищении около 800 тысяч рублей у двух знакомых.

В Александрове Владимирской области вынесен приговор 30-летней местной жительнице за мошенничество. Подробности рассказали в прокуратуре региона.Суд признал ее виновной в хищении около 800 тысяч рублей у двух знакомых. Женщина обманывала людей, обещая выгодные заказы на мебель и технику, а также высокие проценты по займам. Часть ущерба она возместила, вину признала. Теперь мошеннице предстоит выплатить штраф в 600 тысяч рублей, а также 450 тысяч рублей пострадавшим по искам.Приговор уже вступил в силу.