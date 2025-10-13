Впервые церковные песнопения для прихожан с ограничением слуха перевела матушка Мария Нецветаева, одна из выпускниц.

Во Владимирской области состоялось важное событие для глухих и слабослышащих жителей: 11 октября в Свято-Знаменском монастыре Коврова выпускники курсов жестового языка впервые провели богослужение, полностью переведенное на русский жестовый язык. Об этом сообщилаВпервые церковные песнопения для прихожан с ограничением слуха перевела матушка Мария Нецветаева, одна из выпускниц.После службы прошло чаепитие, где начинающие специалисты смогли пообщаться с глухими в неформальной обстановке. Следующее богослужение с сурдопереводом запланировано на 25 октября.