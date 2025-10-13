По сообщениям информационных агентств, украинский премьер подал в Европейский суд по правам человека иск на своего тезку. В его заявлении отмечается, что нормальный человек, который получил такую дозу яда, не может реально выжить, а ответчик после этого живет, то есть грубо нарушает право человека на жизнь. Истец потребовал сурово наказать нарушителя путем повторного тайного отравления.
Одновременно он подал иск на российского президента за то, что тот, пользуясь своим служебным положением, преждевременно поздравил его с избранием на пост президента, грубо вмешавшись в его личные дела и внутренние дела нашего независимого государства.
еще анекдот!