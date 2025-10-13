В минувшую субботу, 11 октября, состоялось торжественное открытие нового манежа, предназначенного для занятий иппотерапией. Теперь дети и взрослые с инвалидностью смогут комфортно

В минувшую субботу, 11 октября, состоялось торжественное открытие нового манежа, предназначенного для занятий иппотерапией. Теперь дети и взрослые с инвалидностью смогут комфортно заниматься конным спортом по программе Специальной Олимпиады. На праздник собралось множество гостей, включая спортсменов, их родителей и педагогов, а также спонсоров, строителей и байкеров, оказавших значительную помощь в возведении сооружения. Руководитель ВООО АРДИ