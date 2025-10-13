В деревне Килекшино, состоялось торжественное открытие нового мемориального паркового комплекса «История и память». Он посвящен 135 павшим воинам Великой Отечественной войны из деревень

В деревне Килекшино, состоялось торжественное открытие нового мемориального паркового комплекса «История и память». Он посвящен 135 павшим воинам Великой Отечественной войны из деревень Килекшино, Островищи и Гнездино, чьи имена теперь увековечены на плитах. Об этом сообщили в облправительстве. Этот значимый проект был инициирован самими жителями и реализован благодаря губернаторской программе «30/70», где 30% средств внесли