С 22 сентября по 3 октября Роспотребнадзором проведена Всероссийская «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Граждан консультировали специалисты территориального

С 22 сентября по 3 октября Роспотребнадзором проведена Всероссийская «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Граждан консультировали специалисты территориального Управления Роспотребнадзора и эксперты консультационного центра для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области. За две недели на «горячую линию» обратился 891 владимирец. 45,9 % вопросов было связано с вакцинацией против гриппа. Жители