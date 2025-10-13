Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости положена при соблюдении двух главных условий.

Жители региона, посвятившие свою жизнь сельскому хозяйству, имеют право на повышенную фиксированную выплату к пенсии. Отделение Социального фонда России (ОСФР) по Владимирской области , кто может претендовать на эту надбавку, и как она назначается.Вопрос о доплате возник после обращения подписчика: «Я всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. Положена ли мне надбавка к пенсии?»Как пояснили в ОСФР, повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости положена при соблюдении двух главных условий. Необходимо иметь стаж работы в сельском хозяйстве 30 лет и более на должностях, утвержденных правительством РФ. На момент назначения пенсии пенсионер должен проживать в сельской местности и не работать.В ОСФР по Владимирской области отмечают, что доплата труженикам села назначается автоматически при оформлении пенсии.Выплата сохраняется, даже если пенсионер после выхода на заслуженный отдых переезжает жить в город.Если пенсионер решит снова устроиться на работу, доплата прекращается. Для ее возобновления после увольнения нужно подать соответствующее заявление. Заявление о возобновлении доплаты можно подать через портал Госуслуг, в Многофункциональном центре (МФЦ) или в клиентской службе ОСФР по Владимирской области.