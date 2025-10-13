Большинство вопросов касались вакцинации против гриппа.

С 22 сентября по 3 октября Роспотребнадзор провел Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. За две недели специалисты регионального управления и эксперты Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области проконсультировали 891 жителя.Как , большинство вопросов (45,9%) касались вакцинации против гриппа: где привиться, какие есть противопоказания и как подготовиться. Еще 34,6% звонков были посвящены самим вакцинам – их наличию, составу и совместимости с другими прививками.Также владимирцы интересовались условиями введения карантина (6,2%), диагностикой и лечением гриппа и ОРВИ (5%), а также неспецифическими методами профилактики (4,6%).