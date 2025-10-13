Общие инвестиции составили более 2,3 миллиарда рублей.

В регионе завершается масштабная кампания по благоустройству, которая охватила сотни дворов и десятки общественных пространств. Общие инвестиции составили более 2,3 миллиарда рублей. Итоги работ были подведены на оперативном совещании, которое провел Губернатор Александр Авдеев.Как министр ЖКХ Сергей Маевский, благоустройство в 2025 году велось по двум ключевым программам: федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и региональному проекту «БлагоДвор».На реализацию федерального проекта было направлено более 843 млн рублей. 391,2 млн рублей пошли на обновление парков, скверов и аллей в 25 муниципалитетах области. На сегодняшний день работы завершены на 32 объектах.452 млн рублей выделено на четыре крупнейших проекта, победивших во Всероссийском конкурсе:«Благоустройство привокзальной площади» в Муроме.«Набережная городского озера (1 этап)» в Гусь-Хрустальном.«Мелодия рожка» в Камешково.«Чёрное озеро. 1 этап» в Покрове.Кроме того, до конца года будут завершены и два проекта-победителя прошлого года: «Набережная реки Оки с Окским парком» в Муроме и «Парк им. 950-летия г. Суздаля» в городе-музее.Региональный проект «БлагоДвор» получил рекордное финансирование в 1,5 млрд рублей. Эта программа нацелена на обновление территорий, прилегающих к домам.В рамках «БлагоДвора» планируется благоустроить 638 объектов, включая 421 дворовую и 217 прилегающих территорий. Работы по этому проекту уже завершены на 75%.Таким образом, к концу 2025 года Владимирская область получит сотни обновленных дворов и десятки современных общественных пространств.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .