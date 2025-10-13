Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин обвиняется в превышении должностных полномочий. Следователи установили, что в сентябре 2022 года Валерий Янин, занимая должность

Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин обвиняется в превышении должностных полномочий. Следователи установили, что в сентябре 2022 года Валерий Янин, занимая должность главного врача Александровской районной больницы, потребовал от подчинённой сотрудницы ежемесячно передавать ему по 20 тысяч рублей из заработной платы, продолжив это требовать и после назначения министром здравоохранения. Из материала Владимирского Следкома: С сентября