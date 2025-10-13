Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Завершено расследование одного из самых резонансных уголовных дел в отношении региональных чиновников: министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Незаконные требования: от главврача до министраПо данным следствия, чиновник требовал от своих подчиненных ежемесячные «откаты» из их зарплат, собрав таким образом в общей сложности 640 тысяч рублей.Заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, расследование которого велось в первом отделе по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета (СК).Как следствие, преступные действия Валерия Янина начались еще до его назначения на министерский пост. С сентября 2022 года он занимал должность главного врача Александровской районной больницы. Именно тогда, по версии СК, он начал требовать от подчиненной сотрудницы ежемесячно передавать ему по 20 тысяч рублей из ее заработной платы.Самое поразительное, что, и после назначения на пост министра здравоохранения Янин продолжил требовать и получать деньги.С сентября 2022 года по декабрь 2024 года первая сотрудница передала обвиняемому 540 тысяч рублей. Деньги переводились как лично, так и на его счет, а также через других работников.Аналогичным образом, уже будучи министром, с марта по июль 2024 года Янин получил еще 100 тысяч рублей от другого сотрудника больницы, которая теперь находилась в его ведомстве. Таким образом, общая сумма незаконно полученных средств составила 640 тысяч рублей. По данным СК, полученные средства чиновник «потратил по личному усмотрению».Страх подчиненных: угроза увольненияПрокуратура области особо мотивы, по которым сотрудники шли на заведомо незаконные указания руководителя.«Сотрудники, находящиеся в непосредственном подчинении Янина, а после назначения его министром — работавшие в подведомственном ему учреждении, опасаясь наступления негативных последствий в виде ухудшения условий труда и применения мер наказания вплоть до увольнения, подчинялись незаконным указаниям».Таким образом, пользуясь своим высоким положением, обвиняемый заставлял людей, зависящих от него, систематически пополнять свой личный бюджет.Задержание с поличным и нежелание давать показанияПреступная схема была пресечена 11 декабря 2024 года, когда сотрудники УФСБ задержали министра в служебном кабинете в рамках оперативных мероприятий. При обыске в помещении были обнаружены и изъяты 100 тысяч рублей и 6 тысяч евро, на которые по ходатайству следователя СК был наложен арест.Валерий Янин, которому предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности), «вину не признал, давать показания отказался».В рамках расследования следователями СК были проведены комплексные действия, включая осмотр движения средств по расчетным счетам, изучение мобильных телефонов, очные ставки, допросы и анализ оперативно-разыскной деятельности.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления министру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .