Обвиняемый предложил соседу помощь в покупке автомобиля из Южной Кореи через своего «знакомого».

Во Владимире прокуратура направила в суд уголовное дело против местного жителя, который обманул своего соседа по дому на крупную сумму. Мужчина обвиняется в трех эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба, сообщает заместитель прокурора города.По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в июне этого года обвиняемый предложил соседу помощь в покупке автомобиля из Южной Кореи через своего «знакомого». Доверившись соседу, потерпевший выбрал машину по фотографиям. Мошенник убедил его, что для транспортировки авто из Владивостока во Владимир нужны деньги, и потерпевший перевел требуемую сумму на карту супруги обвиняемого.Позже злоумышленник предложил купить зимние шины, и по той же схеме получил еще одну сумму. Спустя несколько дней он одолжил у соседа 20 000 рублей. После получения последней суммы обвиняемый исчез, перестав отвечать на звонки и сообщения, а также избегая появляться дома.Несмотря на очевидные факты, обвиняемый не признает свою вину. Он утверждает, что пытался выполнить обязательства, но, обидевшись на обращение соседа в полицию, отменил все договоренности. Дело направлено в Октябрьский районный суд для дальнейшего рассмотрения.