24 передвижных и 6 мобильных комплексов фотовидеофиксации сменили адреса. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня до 19 октября, сообщает региональный Минтранс. Камеры размещают на

24 передвижных и 6 мобильных комплексов фотовидеофиксации сменили адреса. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня до 19 октября, сообщает региональный Минтранс. Камеры размещают на самых опасных участках дорог с высокой аварийностью. Решение о местоположении комплексов принимает Госавтоинспекция области. Адреса:– а/д М-7 «Волга» 103 км;– а/д М-7 «Волга» 116 км;– а/д М-7 «Волга» 312