Очередное смертельное ДТП произошло в воскресенье, 12 октября, в Александровском районе Владимирской области. Авария стала одной из пяти трагедий, произошедших на дорогах Владимирской области за прошедшую неделю.По предварительной информации УМВД по региону, ДТП произошло около 17:00 на 17-м километре автодороги «Колокша – Верхние Дворики – Покров – Долгополье».Водитель автомобиля «Ниссан» (1986 года рождения) не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась. От полученных травм водитель скончался на месте.Всего за прошедшую неделю в 33 авариях на территории региона погибли 5 человек, включая одного ребенка.