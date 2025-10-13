Наиболее заметно увеличилось количество звонков, связанных с безопасностью.

Единая служба спасения 112 Владимирской области подвела итоги работы за неделю. Общее число звонков от жителей составило 12 580, при этом операторы Центра обработки вызовов приняли и обработали 5 693 обращения.Статистика заметный рост тревожных сообщений по нескольким ключевым направлениям. Наиболее заметно увеличилось количество звонков, связанных с безопасностью.О появлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) жители сообщали на этой неделе 109 раз, что является ростом на 58% по сравнению с предыдущим периодом. Количество звонков по линии «Антитеррор» также выросло и составило 117 обращений (+46,3%).Заметное увеличение числа обращений зафиксировано в аварийной службе газовой сети. За неделю поступило 222 звонка, что на 13,3% больше обычного.Несмотря на рост тревожных сообщений, общее количество звонков в службу 112 немного снизилось (на 0,7%).