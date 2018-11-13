Не менее 34 граждан Израиля были госпитализированы с ранениями и стрессовыми состояниями в результате палестинских ракетных обстрелов.

Не менее 34 граждан Израиля были госпитализированы с ранениями и стрессовыми состояниями в результате палестинских ракетных обстрелов. Такие данные сообщили представители службы скорой помощи.В ответ на гибель семерых палестинских боевиков во вчерашней операции израильского спецназа радикалы выпустили из сектора Газа порядка 300 ракет и снарядов, которые попали в том числе в жилые дома и автобус в городах Ашкелон и Сдерот.16 человек поступили в больницы с ранениями и различными травмами, в том числе от осколков стекол и падений на бегу по пути в бомбоубежища. Остальным медики оказали помощь в связи с паническими атаками.Врачи оценивают состояние одного из пострадавших – 19-летнего военнослужащего – как критическое. Он находился в автобусе, в который попала противотанковая ракета, передает РИА Новости.Ранее официальный представитель министерства здравоохранения Палестины заявил, что в секторе Газа, который бомбит авиация Израиля, погибли не менее трех палестинцев.