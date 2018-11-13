Российский авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов вернется на флот почти в срок. Упавший на его взлетную палубу портовый кран не нанес серьезных повреждений, поэтому ремонт не займет много времени. К такому выводу пришел заместитель министра обороны России Алексей Криворучко после посещения 82-го судоремонтного завода.

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вернется на флот почти в срок. Упавший на его взлетную палубу портовый кран не нанес серьезных повреждений, поэтому ремонт не займет много времени. К такому выводу пришел заместитель министра обороны России Алексей Криворучко после посещения 82-го судоремонтного завода.В остальном обновление корабля идет по плану. Тем более что все работы, которые надо было сделать в плавучем доке ПД-30, были выполнены.Напомним, в 2018 году авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт. Ему должны частично заменить главную энергетическую установку, модернизировать радиоэлектронное оборудование, электросеть, системы ПВО и улучшить летный комплекс. Вернуть корабль на флот планируют в конце 2022 года.Ночью 30 ноября на 82-м судоремонтном заводе произошла авария: затонул плавучий док ПД-30, когда из него выходил "Адмирал Кузнецов". Четыре человека пострадали, один пропал без вести.