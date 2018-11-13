Кировский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест экс-руководителю дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеду Сулейманову, обвиняемому в создании преступного сообщества.

Кировский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест экс-руководителю Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дагестана Магомеду Сулейманову, обвиняемому в создании преступного сообщества. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы суда.Как уточняется, арест Сулейманову продлен до 17 февраля 2019 года.Все обстоятельства дела и предполагаемые участники преступного сообщества пока не установлены. В связи с этим суд находит обоснованными доводы следователей о том, что Сулейманов, находясь на свободе, может скрыться и воспрепятствовать производству по делу.Магомеда Сулейманова задержали 17 августа текущего года. По данным следствия, преступное сообщество, созданное им еще в 2010 году, с помощью фиктивных документов похитило более 210 миллионов рублей из средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги. Позднее против Сулейманова было возбуждено еще одно дело – о превышении должностных полномочий. Предполагается, что в 2015 году он, исполняя обязанности мэра Махачкалы, незаконно предоставил земельный участок в собственность ОАО "Даггаз".19 августа Советский районный суд Махачкалы арестовал Магомеда Сулейманова на два месяца. 30 августа он был отстранен от должности директора фонда ОМС республики. 15 октября срок содержания Сулейманова под стражей продлили до 17 ноября. Позднее было приостановлено членство Сулейманова в партии "Единая Россия", напоминает ТАСС.