Несколько массовых аварий произошло в южных регионах России из-за обильного снегопада. В настоящее время известно об одном погибшем и одном пострадавшем в результате ДТП. На отдельных участках автодорог, в том числе – федерального значения, образовались пробки.

Обильные снегопады спровоцировали локальные транспортные коллапсы на федеральной автотрассе М-4 "Дон". По предварительной информации, 13 ноября в южных регионах России произошла целая серия массовых аварий.Так, по данным ТАСС, во вторник в Ростовской области на М-4 столкнулось 13 машин, в результате ДТП погиб один человек и еще один – пострадал. Ранее на той же трассе в Азовском районе региона участниками аварии стали шесть транспортных средств. К счастью, в этом случае обошлось без жертв.Серьезная пробка образовалась в районе границы Ростовской области и Краснодарского края. Автомобили не сумели одолеть обледеневший участок дороги, идущий на подъем и встали.Неподалеку от этого места – предположительно в районе населенного пункта Цукерова Балка Краснодарского края, очевидец снял на видео последствия массового столкновения и момент взрыва фургона, судя по всему, загоревшегося после аварии.Как раз в тот момент, когда автор ролика, двигавшийся по встречной полосе, проезжал мимо полыхающей машины, произошел взрыв.Полицейские призвали водителей воздержаться от поездок на летней резине и соблюдать осторожность, учитывая погодные условия при выборе стиля вождения.