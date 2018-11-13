В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ баскетболисты подмосковных Химок на своей площадке принимали рижский ВЭФ. Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 75:61 (17:15, 23:12, 22:11, 13:13). Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, набравший 16 очков.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ баскетболисты подмосковных "Химок" на своей площадке принимали рижский ВЭФ. Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 75:61 (17:15, 23:12, 22:11, 13:13)​​​. Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, набравший 16 очков.Эта победа стала для "Химок" седьмой подряд с начала нынешнего чемпионата. А вот рижский клуб потерпел шестое поражение в семи встречах.Подмосковная команда сравнялась по набранным баллам с лидером турнира московским ЦСКА, который также не знает поражений в текущем сезоне.