Сотрудники британского университета Суррея считают, что рост популярности беспилотных машин в Европе приведет к росту проституции. Эксперты полагают, что беспилотники станут своеобразными домами на колесах, в которых можно будет заниматься чем угодно.

Сотрудники британского университета Суррея считают, что рост популярности беспилотных машин в Европе приведет к росту проституции. Эксперты полагают, что беспилотники станут своеобразными домами на колесах, в которых можно будет заниматься чем угодно, сообщает Fast Company.По мнению ведущего исследователя местной школы туризма Скотта Коэна, к 2040 году беспилотный транспорт составит прямую конкуренцию ресторанам и отелям."У людей появится возможность есть и спать в таких автомобилях. И, разумеется, заниматься в них сексом", — отметил британец.Ученый считает, что с развитием беспилотного транспорта в европейских странах станет популярна "проституция на колесах"."Вероятность такого развития событий особенно актуальна для стран, в которых проституция легализована", — отмечает Коэн.Британец говорит, что с ростом популярности передвижных борделей нужно будет пересматривать нормы безопасности секс-работников.Скотт говорит, что исследования в этой области продолжатся.