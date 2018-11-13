Виктория Боня приняла участие в фотосъемке. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 появилась перед камерой в крайне откровенном наряде, но не все фанаты оценили обнажившиеся прелести Вики по достоинству.

Виктория Боня приняла участие в фотосъемке. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" появилась перед камерой в крайне откровенном наряде, но не все фанаты оценили обнажившиеся прелести Вики по достоинству.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Боня опубликовала отрывок из фотосессии, в которой приняла участие. На записи видно, как звезда телепроекта "Дом-2" позирует в черном платье с головокружительным декольте. Одной рукой Вика поддерживает подбородок, тем самым приплюснув аппетитную грудь, которую еле-еле прикрывает ткань платья."Первый день съемок закончился.. впереди еще два (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила на английском языке Боня подписчикам. Разумеется, те не смогли остаться равнодушными к "богатствам" Виктории.Однако не все поклонники оценили ее формы по достоинству. Многие пристыдили Боню за излишнее обнажение. "Не надо лишку... правда все длжно быть к месту.. всем почему то нравиться вывалить все что есть.....не зачем портить . Понятно грудь красивая..но в купальниках это одно..а вот при любой возможности эти вываливания ни к чему", "Лепехи какие то", "Ужасная грудь", "Не красиво", "Грудь висит,надо было бюстгалтер одеть", "Ужас!!! Уже наверно нечем больше завлечь", "опять все вывалилось, когда уже это закончится", – высказали гневные комментарии пользователи Сети.К слову, ранее свою внушительную грудь продемонстрировала телеведущая Екатерина Стриженова. Впрочем, в отличие от Виктории Бони, она ее целомудренно прикрыла платьем. Однако это не остановило общественность от восхищенных отзывов. Впрочем, и среди фанатов нашлись те, кто крайне едко прокомментировал внешность популярной телеведущей.