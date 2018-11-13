Дана Борисова не получила права опеки над своей дочерью. В соответствии с прежним решением суда получается, что Полина проживает с ней незаконно. При этом телезвезда платит на нее алименты бывшему мужу.

Дана Борисова не получила права опеки над своей дочерью. Всоответствии с прежним решением суда получается, что Полина проживает с нейнезаконно. При этом телезвезда платит на нее алименты бывшему мужу.Семейные проблемы телеведущей Даны Борисовой все большезапутываются. Еще недавно поклонники поздравляли звезду с выигранным процессом – но оказалось, что онипоторопились. Оказалось, что предыдущий иск Борисовой был просто закрыт – иопеки над дочерью Полиной она так и не получила. Так что, фактически, по законудочь должна находиться с отцом."Как вы понимаете, проживает она незаконно, более того,я сторона, которая до сих пор платит алименты. Сегодня вместе с адвокатом мыподали заявление об официальном определении ее места жительства со мной, еемамой, а также о взыскании алиментов со второй стороны", – разъясниласитуацию подписчикам телезвезда.Борисова не теряет надежды на то, что сможет получить опекунад дочерью и беспрепятственно проводить с ней время. Кроме того, Дана намеренадобиться того, чтобы бывший супруг Максим Аксенов выплачивал ей алименты.Звезда как-то рассказывала, что сама обустроила свою новуюквартиру. Одни только шторы обошлись ей в полмиллиона рублей. А тут еще Полина решила пойти по стопам материи стать телеведущей – соответственно, ей нужно посещать кружки и заниматься срепетиторами. Так что без денег от экс-супруга не обойтись никак.Максим Аксенов известию о том, что его бывшая готовит иск всуд, ничуть не удивился. Для него это далеко не первый подобный опыт, пишет Teleprogramma.pro.