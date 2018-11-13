Как и предполагали Вести.Ru, наставнику футбольной сборной России Станиславу Черчесову перед матчами с командами Германии и Швеции предстоит решить задачу замены ведущих травмированных игроков. В линию защиты тренер вызвал Владислава Игнатьева из Локомотива.

Как и предполагали 33Live.RuRu, наставнику футбольной сборной России Станиславу Черчесову перед матчами с командами Германии и Швеции предстоит решить задачу замены ведущих травмированных игроков. В линию защиты тренер вызвал Владислава Игнатьева из "Локомотива".Прошедшие две недели внесли заметные изменения в список футболистов, на которых Черчесов рассчитывал в товарищеской игре с экс-чемпионами мира и одним из соперников по Лиге наций: травмированными оказались Марио Фернандес, Георгий Джикия, Сергей Петров, Павел Зобнин, Денис Черышев, Александр Головин и Артем Дзюба.Именно в связи с отсутствием в списке Петрова, Фернандеса и Джикии, в сборную призвали защитника "Локо" Игнатьева, сообщает твиттер национальной команды. 31-летний игрок оборонительной линии присоединится к национальной команде в самое ближайшее время.Мышечное повреждение не позволит Сергею Петрову принять дальнейшее участие в сборе. Вместо него в сборную вызван Владислав Игнатьев pic.twitter.com/5HOqQYbkMm— Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2018 г.