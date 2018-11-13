Игрок оборонительной линии питерского Зенита Евгений Чернов может покинуть команды из города на Неве. Несмотря на то, что оборонец, игравший семь лет назад в юношеской сборной страны, готов продлить контакт с сине-бело-голубыми, на него претендуют и другие клубы.

Игрок оборонительной линии питерского "Зенита" Евгений Чернов может покинуть команды из города на Неве. Несмотря на то, что оборонец, игравший семь лет назад в юношеской сборной страны, готов продлить контакт с "сине-бело-голубыми", на него претендуют и другие клубы."Мы ведем переговоры с "Зенитом" по продлению контракта Евгения, — цитирует агента футболиста Александра Маньякова издание Спорт24.Ru. – Сейчас футболистом интересуются три топ-клуба, в том числе два столичных".