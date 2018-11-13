Новозеландские дайверы, 48-летний Эндрю Баттл и 56-летний Стив Хэтэуэй, обнаружили в 48 километрах от материка удивительный морской организм, напоминавший гигантский полиэтиленовый пакет из супермаркета. Животное растягивалось на десятки метров.

Новозеландские дайверы, 48-летний Эндрю Баттл и 56-летний Стив Хэтэуэй, обнаружили в 48 километрах от материка удивительный морской организм, напоминавший гигантский полиэтиленовый пакет из супермаркета. Животное растягивалось на десятки метров, сообщает Sun.На опубликованных ниже кадрах запечатлено удивительное животное. Дайверы рассказали, что никогда не видели ничего подобного."Оно растягивалось и сужалось. Казалось, что "монстр" состоит из тысяч более мелких организмов", — рассказал Эндрю Баттл.Скорее всего, дайвер оказался прав. Ныряльщики предположили, что перед ними гигантская пиросома или огнетелка – колония морских организмов, которая вместе составляет как бы единое тело.Такие животные очень теплолюбивы, поэтому встречаются в основном в тропических и экваториальных водах.