Два дайвера сняли на видео в море у Новой Зеландии странный организм, представляющий из себя гигантского полупрозрачного червя. Монстр оказался огнетелками или пиросомами, объединившимися в единую колонию.

Два дайвера сняли на видео в море у Новой Зеландии странный организм, представляющий из себя гигантского полупрозрачного червя. Монстр оказался огнетелками или пиросомами, объединившимися в единую колонию.Отмечается, что пиросомы, собираясь в единое тело, могут достигать размеров от 20 сантиметров до нескольких метров, передает РИА Новости. Конкретно этот экземпляр разросся до восьми. Дайверы признались, что никогда не видели ничего подобного.