Распоряжение подписал Владимир Сипягин
Распоряжение подписал Владимир Сипягин
Пресс-служба Белого дома сообщает об очередных изменениях в администрации Владимирской области.
Директор департамента ЖКХ Глеб Серегин уходит со своего поста. Уточняется, что решение принято по соглашению сторон. 12 ноября Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение.
Напомним, на своей должности Глеб Серегин работал с мая 2016 года, директором департамента его сделала Светлана Орлова
. До этого Серегин был заместителем руководителя этой же структуры.