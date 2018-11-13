Распоряжение подписал Владимир Сипягин
Распоряжение подписал Владимир Сипягин
Пресс-служба Белого дома сообщает об очередных изменениях в администрации Владимирской области.
Директор департамента ЖКХ Глеб Серегин уходит со своего поста. Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова уточняет, что решение принято по соглашению сторон. 12 ноября Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение.
Напомним, на своей должности Глеб Серегин работал с мая 2016 года, директором департамента его сделала Светлана Орлова
. До этого Серегин был заместителем руководителя этой же структуры.