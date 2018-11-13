В Красноярском крае в результате лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб и пятеро получили ранения в понедельник, 12 ноября.

В Красноярском крае в результате лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб и пятеро получили ранения в понедельник, 12 ноября. О происшествии СМИ сообщили представители экстренных служб региона.Как уточняется, столкнулись два легковых автомобиля – "Лада Калина" и ВАЗ 2115. В результате столкновения пострадали шесть человек. Их госпитализировали в Минусинскую межрайонную больницу. Там один из пострадавших скончался чуть позднее.Авария произошла вечером 12 ноября недалеко от города Минусинск примерно в 400 километрах южнее Красноярска, передает ТАСС. К настоящему времени в больнице остается один из пострадавших, остальных отпустили домой после осмотра.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.