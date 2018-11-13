В 2019 году возобновится финансирование из федерального бюджета строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. На эти цели будет выделен один миллиард рублей.

В 2019 году возобновится финансирование из федеральногобюджета строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. На эти целибудет выделен один миллиард рублей.Как сообщила координатор партийного проекта "Единой России""Детский спорт", депутат Госдумы Ирина Роднина, планируется построить ФОКиоткрытого типа в 21 регионе и закрытые комплексы двух областях – Курганской иСаратовской. По словам Родниной, это даст возможность детям и подросткам заниматьсяспортом и тренироваться в комфортных условиях, используя современный инвентарьи оборудование."ФОК становится местом, где дети могут направить своюэнергию в правильное русло и реализовать свои спортивные амбиции", – сказалапарламентарий. Строительство спортивных объектов позволяет не только организоватьдосуг детей, но и привлекать профессиональную спортивную команду, которая длямногих мальчишек и девчонок является кумиром, продолжила Роднина и привелатакие цифры: в построенных ранее ФОКах ежемесячно занимаются более трехмиллионов человек из которых более полвины – дети. Средняя посещаемость одногоспорткомплекса – 170 человек в день."Во многих регионах ФОК становится центром спортивнойжизни, поэтому возобновление финансирования направления дает возможностьразвивать массовый спорт на новом уровне", – отметила Ирина Роднина.Проект строительства физкультурно-оздоровительных комплексовбыл активен с 2006 по 2016 годы, за 10 лет в стране появились более 600 спортивныхобъектов. В 2017 году от 31 региона поступили заявки на возобновлениенаправления.Партийный проект "Детский спорт" направлен на оздоровлениедетей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.Благодаря ему проводятся Всемирные игры юных соотечественников. Координирует проектпрославленная фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина, возглавляет егообщественный совет хоккеист и тоже депутат Думы Вячеслав Фетисов.