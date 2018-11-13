В 2019 году возобновится финансирование из федерального
бюджета строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. На эти цели
будет выделен один миллиард рублей.
В 2019 году возобновится финансирование из федерального
бюджета строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. На эти цели
будет выделен один миллиард рублей.
Как сообщила координатор партийного проекта "Единой России"
"Детский спорт", депутат Госдумы Ирина Роднина, планируется построить ФОКи
открытого типа в 21 регионе и закрытые комплексы двух областях – Курганской и
Саратовской. По словам Родниной, это даст возможность детям и подросткам заниматься
спортом и тренироваться в комфортных условиях, используя современный инвентарь
и оборудование.
"ФОК становится местом, где дети могут направить свою
энергию в правильное русло и реализовать свои спортивные амбиции", – сказала
парламентарий. Строительство спортивных объектов позволяет не только организовать
досуг детей, но и привлекать профессиональную спортивную команду, которая для
многих мальчишек и девчонок является кумиром, продолжила Роднина и привела
такие цифры: в построенных ранее ФОКах ежемесячно занимаются более трех
миллионов человек из которых более полвины – дети. Средняя посещаемость одного
спорткомплекса – 170 человек в день.
"Во многих регионах ФОК становится центром спортивной
жизни, поэтому возобновление финансирования направления дает возможность
развивать массовый спорт на новом уровне", – отметила Ирина Роднина.
Проект строительства физкультурно-оздоровительных комплексов
был активен с 2006 по 2016 годы, за 10 лет в стране появились более 600 спортивных
объектов. В 2017 году от 31 региона поступили заявки на возобновление
направления.
Партийный проект "Детский спорт" направлен на оздоровление
детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.
Благодаря ему проводятся Всемирные игры юных соотечественников. Координирует проект
прославленная фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина, возглавляет его
общественный совет хоккеист и тоже депутат Думы Вячеслав Фетисов.