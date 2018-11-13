Реконструировано более 20 км воздушных линий электропередачи в ряде сельских населённых пунктов

Реконструировано более 20 км воздушных линий электропередачи в ряде сельских населённых пунктовВ рамках выполнения инвестиционной программы энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго» продолжают реконструкцию распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ.Так, в октябре текущего года реконструировано более 20 км воздушных линий электропередачи в ряде сельских населённых пунктов Киржачского района: Знаменское, Никифорово, Бехтерево, Кудрино, Горка и Финеево.Также, в рамках инвестиционный программы энергетиками филиала «Владимирэнерго» была произведена реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ от подстанции 35-10 кВ «Бакшеево», которая повысит надежность электроснабжения в населенных пунктах Старая Слобода, Татьянино и Мошнино Киржачского района Владимирской области.Для повышения надёжности, качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь голый провод на воздушных линиях электропередачи энергетики заменили на более надежный, долговечный и безопасный – самонесущий изолированный провод большего сечения, а также установили более 440 железобетонных опор вместо деревянных.За подобную проделанную работу по повышению надежности электроснабжения энергетиков филиала «Владимирэнерго» благодарят жители пяти улиц деревни Воспушка Петушинского района Владимирской области: «Вся работа выполнена быстро, чисто, отлично, спокойно. Напряжение тут теперь постоянно в норме. Приятно видеть: новые опоры, новые провода, новый трансформатор. В итоге – правильное напряжение электричества. Большое спасибо!».В текущем году энергетики филиала «Владимирэнерго» реконструируют 679 км линий электропередач 0,4-10 кВ. Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго» 2018 года, нацелены на расширение возможностей для подключения новых потребителей, уменьшение аварийности на энергообъектах, а также на снижение уровня износа основных фондов филиала.