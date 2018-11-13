Партия Единая Россия смогла защитить действующую модель использования регионами федеральных средств на благоустройство дворов и малых населенных пунктов. Об этом заявил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя решения трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.

Партия"Единая Россия" смогла защитить действующую модель использованиярегионами федеральных средств на благоустройство дворов и малыхнаселенных пунктов. Об этом заявил секретарь Генсовета партии,вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя решения трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.По его словам, вопроссохранения действующего порядка поднимался на октябрьском заседанииКомиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "ЕР".Партийцы выступили против исключения из правил предоставления субсидийнаселенных пунктов с населением более тысячи человек, а также передачидворовых территорий на финансирование муниципалитетов и внебюджетныхисточников.Позицияединороссов нашла поддержку у премьер-министра, председателя "ЕР"Дмитрия Медведева. "В итоге нам удалось защитить действующую модельвыделения федеральных средств на ремонт дворов многоквартирных домов, атакже на благоустройство населенных пунктов с населением более однойтысячи человек", – сказал Турчак, подчеркнув, что эта программа продолжит работать и в 2019 году.Изменениеоблика российских городов и благоустройство дворовых и общественныхтерриторий является одним из самых успешных направлений партийнойработы, отметил законодатель. Он напомнил, что столь масштабная задачарешается в рамках партпроекта"Городская среда". "Более того, это одна из основных задач,поставленных президентом в его послании Федеральному собранию", -подчеркнул парламентарий.Позиция партии по вопросу благоустройства нашла полную поддержку в регионах. По словам Турчака,в "Единую Россию" поступают обращения жителей с просьбами благоустроитьих дворы. "Эта тема также звучит и во время региональных дискуссий,которые проходят в преддверии декабрьского съезда "Единой России", -отметил секретарь Генсовета партии.следующем году на благоустройство дворовых и общественных территорий изфедерального бюджета будет направлено почти в два раза больше средств -41,2 миллиарда рублей. Всего за следующие три года на эти цели выделятболее 120 миллиардов рублей.Партийныйпроект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройстводворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятсяна основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапеблагоустройства обеспечивается общественный контроль.Работакоординируется между федеральными, региональными и местными властями.При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особоевнимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.