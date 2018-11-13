На открытии кондитерской Сергея Жукова и Регины Бурд на Арбате было не протолкнуться – звезды, которые обычно все время сидят на диете, в этот вечер расслабились и поглощали пирожные, торты и капкейки с такой охотой, что официанты только успевали подносить. Среди гостей была и телеведущая Елена Летучая. Корреспондент Дни.Ру удивился, заметив, как эта стройная красавица налегает на десерты.

На открытии кондитерской Сергея Жукова и Регины Бурд на Арбате было не протолкнуться – звезды, которые обычно все время сидят на диете, в этот вечер расслабились и поглощали пирожные, торты и капкейки с такой охотой, что официанты только успевали подносить. Среди гостей была и телеведущая Елена Летучая. Корреспондент "Дни.Ру" удивился, заметив, как эта стройная красавица налегает на десерты."Я больше года назад отказалась от всего сладкого, – призналась Летучая. – Но иногда какие-то вкусности все-таки себе позволяю. Например, люблю "Птичье молоко" и десерт "Анна Павлова" с сыром маскарпоне. Не могу себе отказать в удовольствии и иногда-иногда, для поднятия настроение, позволяю себе вкусности. Например, сегодня был исключительный случай, причем я не только себе маленькое пирожное ухватила, но несу еще пакетик и для своей семьи – для мужа и детей".Летучая призналась, что без сладостей легко обходится, хотя у нее очень большой список запрещенных продуктов. А вот что у в холодильнике есть всегда, так это авокадо, овощи, зелень. "Меня часто спрашивают о секрете молодости и стройности, и я не скрывая секрета – надо правильно питаться, спать достаточное количество времени, с чем у меня, ввиду напряженного графика, очень сложно, – улыбается Елена. – Частенько езжу в специальные отели-клиники просто для того, чтобы поспать, восстановиться там, проколоть витамины"."Я очень плотно слежу за свои здоровьем, думаю о том, что я ем, – уверяет Летучая. – Хотя на фитнес не хожу – делаю зарядку дома, занимаюсь большим теннисом и йогой. Просто из-за интенсивного съемочного процесса не всегда могу позволить себе полноценный спорт. Но, уверяю вас, поприседать или подтянуться дома каждый день нахожу время".Рассказала она о подготовке к новому году. "Поскольку у моего мужа (адвокат и предприниматель Юрий Анашенков – Прим. ред.) есть дети (двое от предыдущих отношений – Прим. ред.), то мы никогда не праздники не улетаем из Москвы, а к нам в дом приезжают все многочисленные родственники, – улыбается Летучая. – Мамы и папы готовят традиционные новогодние салаты, типа "оливье" и "сельдь под шубой", а для меня это всегда большая боль, поскольку я такое не ем и вынуждена отказаться от еды – готовлю себе отдельно что-то нежирное".