Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с обвинениями в адрес нападающего английского футбольного клуба Ливерпуль Даниэля Старриджа. Футболист подозревается в совершении ставок на исход матчей.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с обвинениями в адрес нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуль" Даниэля Старриджа. Футболист подозревается в совершении ставок на исход матчей.Кроме того, форвард обвиняется в предоставление информации третьим лицам, которая впоследствии была использована для ставок. Об этом сообщает пресс-служба FA."Ливерпуль" уже выступил с заявлением, в котором попытался оправдать своего игрока. В случае признания вины Старриджу грозит длительная дисквалификация.