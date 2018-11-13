Полузащитник сборной Германии и французского клуба Пари Сен-Жермен Юлиан Дракслер не примет участия в товарищеском матче с национальной командой России. Он покинул расположение Бундестим по семейным обстоятельствам.

Полузащитник сборной Германии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер не примет участия в товарищеском матче с национальной командой России. Он покинул расположение Бундестим по семейным обстоятельствам.Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, 25-летний футболист обратился с просьбой уехать домой к главному тренеру команды Йоахиму Леву, который ее удовлетворил.Напомним, что товарищеская игра сборных Германии и России состоится 15 ноября в Лейпциге.