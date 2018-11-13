Нижняя палата в первом чтении приняла три президентских законопроекта, расширяющих права детских омбудсменов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, уполномоченный по правам ребенка, помимо прочего, сможет участвовать в совершении законодательства в этой сфере. За инициативы главы государства проголосовали все фракции нижней палаты парламента.

Нижняяпалата в первом чтении приняла три президентских законопроекта,расширяющих права детских омбудсменов. По словамспикера Госдумы Вячеслава Володина, уполномоченный по правам ребенка, помимо прочего,сможет участвовать в совершении законодательства в этой сфере. Заинициативы главы государства проголосовали все фракции нижней палатыпарламента.Основнойзаконопроект вводит комплексное регулирование деятельностиуполномоченного по правам ребенка в России. Определяется срок его полномочий – пять лет, причем одно и то же лицо не может занимать эту должность больше двух сроков подряд.Крометого, вводится возрастная планка для кандидатов в уполномоченные – 30лет. В законе оговаривается, что претендующий на эту позицию должен иметьвысшее образование, опыт по защите прав детей, а также безупречнуюрепутацию.Какотметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, детский омбудсмен получаетвозможность обращаться в нижнюю палату с инициативами по внесениюпоправок в законодательство о защите интересов детей. "Еще одно важноепредложение – наделение уполномоченного правом направлять мотивированныепредложения в государственные органы с целью привлечения к уголовнойответственности тех, кто нарушает права ребенка", – уточнилзаконодатель.Такженормативно-правовой акт наделяет федерального уполномоченного рольюкоординатора региональных омбудсменов. Он становится подотчетнымпрезиденту и должен ежегодно докладывать главе государства о результатахсвоей работы, давать оценку соблюдению прав детейв стране и предлагать собственные инициативы в этой области.Ещеодно новшество – обязательное согласование кандидатур региональныхуполномоченных с федеральным омбудсменом. Уполномоченные в регионахдолжны направлять доклад о положении детей в субъекте Федерациигубернатору или главному омбудсмену.Помимоосновного законопроекта, депутаты приняли два сопутствующих. Один изних устанавливает, что федеральный и региональные уполномоченные имеютправо отказаться разглашать в суде сведения,которые были получены при выполнении ими своих обязанностей. Второйнормативно-правовой акт освобождает уполномоченного от уплаты госпошлиныпри его обращении в суд с заявлением о защите прав ребенка.Пословам Вячеслава Володина, президентские инициативы повышают статусдетского омбудсмена. "Нам важно, чтобы работа уполномоченных быласистемной как на федеральном, так и на региональных уровнях.Рассмотренные сегодня инициативы главы государства позволяют решить этузадачу", – сказал спикерИнститутуполномоченных по правам ребенка появился в России 1 сентября 2009года. В настоящий момент должность детского омбудсмена занимает АннаКузнецова. Указ о ее назначении президент Владимир Путин подписал всентябре 2016 года.