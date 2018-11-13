Нижняя
палата в первом чтении приняла три президентских законопроекта,
расширяющих права детских омбудсменов. По словам
спикера Госдумы Вячеслава Володина, уполномоченный по правам ребенка, помимо прочего,
сможет участвовать в совершении законодательства в этой сфере. За
инициативы главы государства проголосовали все фракции нижней палаты
парламента.
Нижняя
палата в первом чтении приняла три президентских законопроекта,
расширяющих права детских омбудсменов. По словам
спикера Госдумы Вячеслава Володина, уполномоченный по правам ребенка, помимо прочего,
сможет участвовать в совершении законодательства в этой сфере. За
инициативы главы государства проголосовали все фракции нижней палаты
парламента.
Основной
законопроект вводит комплексное регулирование деятельности
уполномоченного по правам ребенка в России. Определяется срок его полномочий – пять лет, причем одно и то же лицо не может занимать эту должность больше двух сроков подряд.
Кроме
того, вводится возрастная планка для кандидатов в уполномоченные – 30
лет. В законе оговаривается, что претендующий на эту позицию должен иметь
высшее образование, опыт по защите прав детей, а также безупречную
репутацию.
Как
отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, детский омбудсмен получает
возможность обращаться в нижнюю палату с инициативами по внесению
поправок в законодательство о защите интересов детей. "Еще одно важное
предложение – наделение уполномоченного правом направлять мотивированные
предложения в государственные органы с целью привлечения к уголовной
ответственности тех, кто нарушает права ребенка", – уточнил
законодатель.
Также
нормативно-правовой акт наделяет федерального уполномоченного ролью
координатора региональных омбудсменов. Он становится подотчетным
президенту и должен ежегодно докладывать главе государства о результатах
своей работы, давать оценку соблюдению прав детей
в стране и предлагать собственные инициативы в этой области.
Еще
одно новшество – обязательное согласование кандидатур региональных
уполномоченных с федеральным омбудсменом. Уполномоченные в регионах
должны направлять доклад о положении детей в субъекте Федерации
губернатору или главному омбудсмену.
Помимо
основного законопроекта, депутаты приняли два сопутствующих. Один из
них устанавливает, что федеральный и региональные уполномоченные имеют
право отказаться разглашать в суде сведения,
которые были получены при выполнении ими своих обязанностей. Второй
нормативно-правовой акт освобождает уполномоченного от уплаты госпошлины
при его обращении в суд с заявлением о защите прав ребенка.
По
словам Вячеслава Володина, президентские инициативы повышают статус
детского омбудсмена. "Нам важно, чтобы работа уполномоченных была
системной как на федеральном, так и на региональных уровнях.
Рассмотренные сегодня инициативы главы государства позволяют решить эту
задачу", – сказал спикер
Институт
уполномоченных по правам ребенка появился в России 1 сентября 2009
года. В настоящий момент должность детского омбудсмена занимает Анна
Кузнецова. Указ о ее назначении президент Владимир Путин подписал в
сентябре 2016 года.