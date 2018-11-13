Президент России Владимир Путин доволен переговорами с президентом Сингапура Халимой Якоб. Он назвал их продуктивными, всесторонними и интересными. По его словам, в дружественной, открытой атмосфере удалось обсудить практически весь комплекс двусторонних отношений.

Президент России Владимир Путин доволен переговорами с президентом Сингапура Халимой Якоб. Он назвал их продуктивными, всесторонними и интересными. По его словам, в дружественной, открытой атмосфере удалось обсудить практически весь комплекс двусторонних отношений, передает телеканал "Россия 24"."Взаимное доверие — это всегда основа прогресса, дружбы, развития", — отметил президент РФ. По его словам, сложившиеся между РФ и Сингапуром отношения "основываются на взаимном уважении и доверии", что подтвердила церемония закладки первого камня в фундамент Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре.Путин назвал Сингапур перспективным партнером России и процитировал пословицу "среди друзей и вода — мед".Глава российского государства выступил на государственном приеме в его честь от имени президента Республики Сингапур Халимы Якоб, напомнив, что в нынешнем году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений с Сингапуром.Российский лидер, подняв бокал шампанского, предложил тост "за благополучие и процветание Сингапура, за дружбу России и Сингапура".Путин выразил благодарность за приглашение и оказанное гостеприимство​​​.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры Владимира Путина с премьером Сингапура Ли Сянь Луном перенесены на среду из-за плотного рабочего графика.