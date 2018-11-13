Международный олимпийский комитет (МОК) планирует разослать письма в международные федерации с требованием не предоставлять Испании права на организацию крупных состязаний. Такое решение может быть принято из-за позиции страны по вопросу непризнания независимости Косова.

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует разослать письма в международные федерации с требованием не предоставлять Испании права на организацию крупных состязаний. Такое решение может быть принято из-за позиции страны по вопросу непризнания независимости Косова.Национальный олимпийский комитет Косова стал членом МОК в 2014 году, отмечает ТАСС. С этого момента спортсмены страны получили возможность участвовать в спортивных мероприятиях со своим гимном и под своим флагом. Если эти же права Испания не сможет гарантировать, то и не получит право проводить какие-либо соревнования.