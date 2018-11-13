Выборы главы республики в Хакасии признаны состоявшимися, сообщил председатель регионального избиркома Александр Чуманин.

Выборы главы республики в Хакасии признаны состоявшимися, сообщил председатель регионального избиркома Александр Чуманин.Для победы во втором туре единственному кандидату, 30-летнему Валентину Коновалову (КПРФ) нужно было набрать более 50% голосов избирателей. По итогам подсчета голосов за молодого политика отдали свои голоса 57,57% проголосовавших. Итоговая явка во втором туре выборов составила 45,73%, что выше, чем в первом туре 9 сентября, передает ТАСС.В ходе заседания региональный избирком постановил признать Валентина Коновалова избранным на должность главы Республики Хакасия — главы правительства Хакасии. До 17 ноября он должен предоставить документы о сложении с себя полномочий депутата Верховного совета республики.В первом туре 9 сентября ни один из выдвинутых тогда кандидатов, в том числе и губернатор Виктор Зимин, не набрал нужного числа голосов. Позднее кандидаты Андрей Филягин ("Справедливая Россия") и Александр Мяхар (Партия Роста) сняли свои кандидатуры. Виктор Зимин отказался участвовать в выборах по состоянию здоровья за два дня до объявления даты проведения второго тура голосования, спустя некоторое время он ушел в отставку, а врио главы региона был назначен замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев.