Страшное ДТП со скутером привело к тяжелым последствиям для украинской модели Татьяны Трибель. Девушка вторую неделю в китайской больнице с переломами ног и позвоночника.

Страшное ДТП со скутером привело к тяжелым последствиям дляукраинской модели Татьяны Трибель. Девушка вторую неделю в китайской больнице спереломами ног и позвоночника.Татьяне Трибель требуется дорогостоящая операция. Девушка невпервые работает в Китае как модель, однако на этот раз почему-то не оформиластраховку. В результате медпомощь после ДТП ей оказывали весьма специфическую.По словам Трибель, чтобы сделать рентген, ее просто таскали,бросали на пол, "словно мешок картошки". Обезболивающие дали толькона четвертый день, когда девушка перестала дышать. На переломанную ногу ей неналожили гипс.По рассказам Татьяны, ей необходимо собрать 7,5 тысячидолларов на операцию. Имплант для позвоночника, благодаря которому она снова сможетходить, обойдется ей еще в тысячу долларов.Авария произошла еще 31 октября в городе Сямынь. Молодойчеловек из модельного агентства уговорил Татьяну покататься на скутере – притом, что девушка никогда не пробовала управлять таким средством передвижения."Села, проехала 10 метров, вывернулся руль, врезалась в бордюр, перелетелачерез руль, сделав колесо в воздухе. Упав на асфальт, поняла сразу, чтополомана нога и спина", – приводит ее слова ТСН.Как сообщается, Трибель обратилась за помощью в консульствоУкраины в Шанхае. Несмотря на отсутствие страховки, дипломаты смоглидоговориться с ее работодателем об оплате медицинских услуг.