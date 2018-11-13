Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко посоветовал солдатам
украинской армии бежать из вооруженных сил. Политик выступил с резкой
критикой президента Незалежной Петра Порошенко, при котором, посетовал экс-парламентарий, вместо
нормальной еды военнослужащих перевели на апельсины и бананы.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко посоветовал солдатам
украинской армии бежать из вооруженных сил. Политик выступил с резкой
критикой президента Незалежной Петра Порошенко, при котором, посетовал экс-парламентарий, вместо
нормальной еды военнослужащих перевели на апельсины и бананы.
В доказательства плачевного положения дел в "самой мощной армии Европы" бывший парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook обращение одного из военнослужащих. На ролике солдат демонстрирует мешок с апельсинами и бананами, критикуя за столь своеобразное армейское меню.
"Мы
вообще не понимаем, что можно из этого есть", – заявил военнослужащий.
Он пожаловался, что солдаты не получают мясо, сало и тушенку, а вместо
этого их пичкают фруктами. "Четыре килограмма бананов на шесть дней
вместо мяса", – посетовал он.
Бывший парламентарий посоветовал военнослужащему бежать из такой армии. По его словам, никто в
здравом уме не пойдет воевать за обогащение Порошенко и его
приближенных. "Хлопцы! Бегите от этой войны, не идите служить в
украинскую армию!" – написал Журавко.
Напомним,
ранее украинский лидер фактически признался в провальных итогах своего
президентства. За полгода до выборов он заявил, что уровень жизни
населения не повышается. Но ничего, добавил украинский лидер, главное -
потерпеть еще несколько лет. Вину за провалы во внутренней политики
лидер Незалежной свалил на местные власти: они, мол, не с полной ответственностью выполняют свою работу.
Пользователи
Сети заявление восприняли скептически. Пользователи
посоветовали ему сократить расходы на содержание госаппарата и продать
свои финансовые активы.