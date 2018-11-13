Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко посоветовал солдатам украинской армии бежать из вооруженных сил. Политик выступил с резкой критикой президента Незалежной Петра Порошенко, при котором, посетовал экс-парламентарий, вместо нормальной еды военнослужащих перевели на апельсины и бананы.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко посоветовал солдатамукраинской армии бежать из вооруженных сил. Политик выступил с резкойкритикой президента Незалежной Петра Порошенко, при котором, посетовал экс-парламентарий, вместонормальной еды военнослужащих перевели на апельсины и бананы.В доказательства плачевного положения дел в "самой мощной армии Европы" бывший парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook обращение одного из военнослужащих. На ролике солдат демонстрирует мешок с апельсинами и бананами, критикуя за столь своеобразное армейское меню."Мывообще не понимаем, что можно из этого есть", – заявил военнослужащий.Он пожаловался, что солдаты не получают мясо, сало и тушенку, а вместоэтого их пичкают фруктами. "Четыре килограмма бананов на шесть днейвместо мяса", – посетовал он.Бывший парламентарий посоветовал военнослужащему бежать из такой армии. По его словам, никто вздравом уме не пойдет воевать за обогащение Порошенко и егоприближенных. "Хлопцы! Бегите от этой войны, не идите служить вукраинскую армию!" – написал Журавко.Напомним,ранее украинский лидер фактически признался в провальных итогах своегопрезидентства. За полгода до выборов он заявил, что уровень жизнинаселения не повышается. Но ничего, добавил украинский лидер, главное -потерпеть еще несколько лет. Вину за провалы во внутренней политикилидер Незалежной свалил на местные власти: они, мол, не с полной ответственностью выполняют свою работу.ПользователиСети заявление восприняли скептически. Пользователипосоветовали ему сократить расходы на содержание госаппарата и продатьсвои финансовые активы.