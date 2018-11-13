Новые возможности в профилактике, диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Новые возможности в профилактике, диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.Повышение качества медицинской помощи - одна из самых насущных задач нашего региона и страны в целом. Благодаря развитию наук появляются новые эффективные подходы к профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря открытию Кардиологического центра итальянской Группы клиник «Поликлинико ди Монца» (Policlinico di Monza) жители области получили доступ к современным подходам в профилактике и лечении заболеваний сердца.Группа клиник «Поликлинико ди Монца» - шестая по величине сеть клиник в Италии, в которую входит 11 частных медицинских учреждений, оказывающих полный спектр высокотехнологичных медицинских услуг. Группа была основана в 1993 году, и к началу 2018 года в ее клиниках было занято около 3 тыс. сотрудников, а ресурс клиник составил 1055 коек.Группа «Поликлинико ди Монца» сотрудничает с крупными итальянскими университетами в области кардиологии, такими как Миланский университет Бикокка и Университет в Павии. На базе одного из специализированных центров Группы создан Европейский центр по хирургическому лечению гипертрофической кардиомиопатии.Итальянцы в РоссииКардиологический центр во Владимире – это первый международный опыт Группы клиник «Поликлинико ди Монца» за пределами Европейского Союза. Возглавил Кардиологический центр во Владимире наш земляк - кардиолог Дмитрий Маланьин. За его плечами Ивановская медицинская академия, ординатура под руководством всемирного известного кардиолога Алексея Голикова, 10 лет работы в отделении неотложной коронарной хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского под руководством знаменитого кардиохирурга Якова Бранда.Получив большой практический опыт, Дмитрий Маланьин продолжил обучение в Европейской школе сердечно-сосудистой хирургии в Бергамо (Италия) и в Международной школе сердца Фонда непрерывного медицинского образования. В 2015 он получил степень магистра в Миланском университете Бикокка и стал сотрудником клиники «Поликлинико ди Монца», работая с такими светилами мировой величины, как профессор Паоло Феррацци и профессор Паоло Спирито.По последнему словуВ соответствии с требованиями итальянской Группы клиник Центр в России оснащен по последнему слову техники. Благодаря полному комплексу диагностического оборудования здесь можно пройти все необходимые обследования.Центр во Владимире имеет возможность использовать все ресурсы Группы «Поликлинико ди Монца», включая взаимодействие с кардиологическими центрами, расположенными в Италии и Румынии. Также пациенты при необходимости могут получить независимое мнение ведущих итальянских или столичных специалистов.Диагностика – залог успешного леченияЦентр предлагает медицинские услуги в области кардиологии, включающие клинические и инструментальные методы диагностики, и лечение. Благодаря полному комплексу диагностического оборудования, в Центре можно быстро пройти все необходимые обследования и выявить заболевание ещё на раннем этапе. Центр предлагает и расширенный перечень услуг ультразвуковой диагностики.Качество по доступной ценеКачественная кардиология может быть доступной: стоимость приема в Центре средняя по городу, постоянно проводятся акции, для пенсионеров - скидки.Адрес: 600022, г.Владимир, Проспект Ленина, дом 40, этаж 1. Телефон: +7 (4922) 77-90-70. E-mail: