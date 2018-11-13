Новые возможности в профилактике, диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Новые возможности в профилактике, диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Повышение качества медицинской помощи - одна из самых насущных задач нашего региона и страны в целом. Благодаря развитию наук появляются новые эффективные подходы к профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря открытию Кардиологического центра итальянской Группы клиник «Поликлинико ди Монца» (Policlinico di Monza) жители области получили доступ к современным подходам в профилактике и лечении заболеваний сердца.
Группа клиник «Поликлинико ди Монца» - шестая по величине сеть клиник в Италии, в которую входит 11 частных медицинских учреждений, оказывающих полный спектр высокотехнологичных медицинских услуг. Группа была основана в 1993 году, и к началу 2018 года в ее клиниках было занято около 3 тыс. сотрудников, а ресурс клиник составил 1055 коек.
Группа «Поликлинико ди Монца» сотрудничает с крупными итальянскими университетами в области кардиологии, такими как Миланский университет Бикокка и Университет в Павии. На базе одного из специализированных центров Группы создан Европейский центр по хирургическому лечению гипертрофической кардиомиопатии.
Итальянцы в России
Кардиологический центр во Владимире – это первый международный опыт Группы клиник «Поликлинико ди Монца» за пределами Европейского Союза. Возглавил Кардиологический центр во Владимире наш земляк - кардиолог Дмитрий Маланьин. За его плечами Ивановская медицинская академия, ординатура под руководством всемирного известного кардиолога Алексея Голикова, 10 лет работы в отделении неотложной коронарной хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского под руководством знаменитого кардиохирурга Якова Бранда.
Получив большой практический опыт, Дмитрий Маланьин продолжил обучение в Европейской школе сердечно-сосудистой хирургии в Бергамо (Италия) и в Международной школе сердца Фонда непрерывного медицинского образования. В 2015 он получил степень магистра в Миланском университете Бикокка и стал сотрудником клиники «Поликлинико ди Монца», работая с такими светилами мировой величины, как профессор Паоло Феррацци и профессор Паоло Спирито.
По последнему слову
В соответствии с требованиями итальянской Группы клиник Центр в России оснащен по последнему слову техники. Благодаря полному комплексу диагностического оборудования здесь можно пройти все необходимые обследования.
Центр во Владимире имеет возможность использовать все ресурсы Группы «Поликлинико ди Монца», включая взаимодействие с кардиологическими центрами, расположенными в Италии и Румынии. Также пациенты при необходимости могут получить независимое мнение ведущих итальянских или столичных специалистов.
Диагностика – залог успешного лечения
Центр предлагает медицинские услуги в области кардиологии, включающие клинические и инструментальные методы диагностики, и лечение. Благодаря полному комплексу диагностического оборудования, в Центре можно быстро пройти все необходимые обследования и выявить заболевание ещё на раннем этапе. Центр предлагает и расширенный перечень услуг ультразвуковой диагностики.
Качество по доступной цене
Качественная кардиология может быть доступной: стоимость приема в Центре средняя по городу, постоянно проводятся акции, для пенсионеров - скидки.
Адрес: 600022, г.Владимир, Проспект Ленина, дом 40, этаж 1. Телефон: +7 (4922) 77-90-70. E-mail: