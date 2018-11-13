Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана провели третью партию матча за звание чемпиона мира по шахматам. Как и две предыдущие встречи, она завершилась вничью. Действующий чемпион мира играл черными фигурами.

Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана провели третью партию матча за звание чемпиона мира по шахматам. Как и две предыдущие встречи, она завершилась вничью. Действующий чемпион мира играл черными фигурами.Поединок завершился на 49-м ходу​​​. Счет по итогам трех партий равный — 1,5:1,5. Следующая встреча состоится 13 ноября.Напомним, что чемпионский матч между Карлсеном и Каруаной проходит в Лондоне с 9 по 28 ноября. Гроссмейстеры должны сыграть 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного счета будет назначен тай-брейк.