Разработанная Google виртуальная клавиатура Gboard вскоре заметно поумнеет. Приложение сможет, основываясь на анализе переписки, рекомендовать для отправки собеседнику гифки, стикеры или эмодзи.

Разработанная Google виртуальная клавиатура Gboard вскоре заметно поумнеет. Приложение сможет, основываясь на анализе переписки, рекомендовать для отправки собеседнику "гифки", стикеры или эмодзи.Рекомендации появятся у пользователей во всех странах, но будут доступны лишь в случае использования в переписке английского языка. Поддержка других языков будет реализована позднее.Предлагать тот или иной контент Gboard будет при помощи машинного обучения, анализируя переписку прямо на устройстве — данные никуда отправляться не будут. При вводе текста, если у клавиатуры возникнут предложения, на экране появится кнопка "GIF". Например, при вводе текста "Я хочу спать" приложение может порекомендовать соответствующее "сонное" эмодзи, а слова "Доброе утро!" предложить заменить стикером с изображением вкусного завтрака.Google сообщила о грядущем нововведении в Gboard для Android, не упоминая при этом iOS, для которой приложение также есть.