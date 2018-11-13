С 2019 года в России может измениться система взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения. Деньги будут автоматически сниматься с банковских счетов неплательщиков

Упрощенное взыскание штрафов на сумму до 3 тыс. руб. прописано в новой редакции закона Об исполнительном производстве, сообщает газета Коммерсантъ. Суть изменений заключается в том, что если сейчас Федеральная служба судебных приставов (ФССП) заводит исполнительное производство по истечении 70 дней с момента вынесения постановления, то после вступления документа в силу этого делать не придется.По мысли авторов документа, после 70 дней ГИБДД сообщит ФССП о невыплате штрафа и та направит виновнику уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению в виде письма или СМС. После этого в банк, где у нарушителя есть счет, будет направлена бумага о списании не только суммы штрафа, но и 1 тыс. руб. в качестве исполнительского сбора. Таким образом, не заплативший 500 руб. за превышение скорости на 20–40 км/ч будет вынужден расстаться с 1,5 тыс. руб.Исполнительное производство также может быть возбуждено в том случае, если долг с нарушителя не удастся взыскать в течение 20 дней с момента отправки уведомления.Предполагается, что новая система коснется не только штрафов за превышение скорости, но и наказаний за езду по выделенной полосе для общественного транспорта, а также за парковку под запрещающим знаком.Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров, который является автором поправок, считает, что в нововведении есть положительный момент и для нарушителей. Если в отношении них не будет возбуждаться исполнительное производство, то и данные о штрафах не появятся на сайте ФССП. Таким образом, о долгах не узнает, например, потенциальный работодатель.Юрист Катерина Соловьева, правда, отмечает, что, прежде чем вводить новую систему, нужно для начала создать упрощенный порядок обжалования штрафов и несложный механизм возвращения средств на счет в случае ошибочного списания. По мнению адвоката Сергея Радько, заниматься этим никто не станет, а доверие граждан к государству и банкам будет еще больше подорвано.