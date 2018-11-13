В Судьбе человека популярная в 1990-х радиоведущая Ксения Стриж рассказала, почему взяла псевдоним, что веселит ее при воспоминании о браке с Андреем Макаревичем, за что одного из бывших мужей называет не иначе как подонок, и как на пороге 50-летия встретила свою настоящую любовь.

Дочь "пана Спортсмена" из "Кабачка 13 стульев" – актера-"вахтанговца" Юрия Волынцева вынуждена была взять псевдоним Стриж, когда стала ведущей революционного на тот момент радио "Европа Плюс Москва". Тогда французские "отцы-сооснователи" первой коммерческой радиостанции в СССР и России убедили Ксению сделать это, потому что, обещали они, вскоре придет слава и придется скрываться от поклонников.И они оказались правы: Ксения Стриж стала одним из символов 1990-х и первой ведущей, которая общалась со слушателями не как диктор, а как их приятельница. Успех был невероятным, а в ее голос именно по радио влюбился лидер "Машины времени" Андрей Макаревич.Он стал одним из ее мужей, с которым прожила Ксения дольше, чем с остальными – четыре года. А историю знакомства с Макаревичем Ксения до сих рассказывает, хохоча.Стриж вспоминает, что на сборы музыкант дал ей 15 минут, а на первое свидание к Макаревичу она поехала со всей своей компанией на нескольких авто. Почему распался этот брак, она не понимает до сих пор.А вот отношения с другими мужчинами заканчивались довольно быстро: один "не пришелся ко двору" ее семье: родители считали, что ее первому мужу Игорю Минаеву была нужна ее московская прописка.В результате на некоторое время Ксения даже прекратила общение с отцом, которого очень любила и вообще была "папиной дочкой", признается Ксения. Однако этот брак распался, по разным причинам не складывались длительные отношения и с другими мужчинами.Настоящую любовь, признается Ксения, она встретила лишь ближе к 50-ти годам. Ее нынешний муж моложе Ксении на 16 лет, но это не мешает им строить гармоничные отношения и даже думать о ребенке. Сейчас они с мужем "в гостевом режиме" опекают 15-летнего Никиту из детского дома.Что говорит о "Ксюхе" ее нынешний муж, чем занимается Стриж сейчас, как вспоминает брак с Макаревичем и звездные для нее 1990-е, почему одного из бывших мужей называет не иначе как "подонок", и что развело ее родителей?Об этих и других событиях в своей насыщенной жизни Ксения Стриж рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".